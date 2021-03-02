مواعيد مباريات الثلاثاء 2 مارس 2021.. المصري ضد بيراميدز وسيتي يواجه ولفرهامبتون

يواجه فريق الجونة ضيفه سموحة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز، ويذاع اللقاءعلى قناة "أون تايم سبورتس".

ويستضيف مصر للمقاصة نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات نفس الجولة في الخامسة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايمسبورتس 2".

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايمسبورتس 1".

ويواجه مانشستر سيتي ضيفه ولفرهامبتون في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويذاع اللقاء علىقناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف يوفنتوس نظيره سبيزيا ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي في التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاعاللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

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