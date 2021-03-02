مواعيد مباريات الثلاثاء 2 مارس 2021.. المصري ضد بيراميدز وسيتي يواجه ولفرهامبتون

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

عمرو موسى - إسلام عيسى - دونجا - بيراميدز - المصري

يواجه فريق الجونة ضيفه سموحة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز، ويذاع اللقاءعلى قناة "أون تايم سبورتس".

ويستضيف مصر للمقاصة نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات نفس الجولة في الخامسة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايمسبورتس 2".

أخبار متعلقة
المصري: لم نتفاوض مع بيراميدز لبيع العراقي.. والأهلي رغب في ضم اللاعب بصمة ماهر وسلاح عمر كمال.. سر تطور هجوم المصري مدير أعماله لـ في الجول: العراقي لن يجدد تعاقده مع المصري.. الإدارة تتعمد تشويهه

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايمسبورتس 1".

ويواجه مانشستر سيتي ضيفه ولفرهامبتون في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويذاع اللقاء علىقناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف يوفنتوس نظيره سبيزيا ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي في التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاعاللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء من هنا.

في الدوري الدوري المصري الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب دجلة: هذا هو سبب أداء الفريق ضد الأهلي والزمالك.. وعبد المنصف يستحق الانضمام للمنتخب 3 دقيقة | الدوري المصري
إنجلترا تفتح الباب لاستضافة كأس العالم 2030 ومزيد من مباريات يورو 2020 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة سولشاير بسبب ما حدث عقب لقاء تشيلسي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الثلاثاء 2 مارس 2021.. المصري ضد بيراميدز وسيتي يواجه ولفرهامبتون ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - في الجول يكشف سر مشاركة محترف الزمالك رغم قرار نقابة المهن الرياضية 10 ساعة | رياضات أخرى
المصري: لم نتفاوض مع بيراميدز لبيع العراقي.. والأهلي رغب في ضم اللاعب 10 ساعة | الدوري المصري
كورتوا: قدمنا مباراة جيدة ضد سوسيداد.. وسنلعب للفوز على أتليتكو 10 ساعة | الدوري الإسباني
10 رسائل نارية من عصام سالم.. عن أسباب إهدار الزمالك للفرص السهلة وتصريحات باتشيكو الخطيرة 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك