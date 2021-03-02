كرة سلة - في الجول يكشف سر مشاركة محترف الزمالك رغم قرار نقابة المهن الرياضية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 00:58

كتب : FilGoal

والتر هودج - كرة سلة الزمالك

شارك والتر هودج محترف رجال الزمالك لكرة السلة في فوز فريقه على طلائع الجيش بالجولة الثالثة من دوري السوبر.

وكانت نقابة المهن الرياضية قد طالبت اتحاد كرة السلة المصري بإيقاف محترف الزمالك لعدم سداد النادي رسوم التسجيل والبالغ قيمتها 23 ألف دولار.

ورغم القرار الذي صدر يوم الخميس إلا أن اللاعب الأمريكي شارك في مباراة فريقه.

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تواصل FilGoal.com مع مصدر داخل فريق سلة الزمالك وقال: "تدخلت إدارة الزمالك وخاطبت اتحاد السلة المصري ونقابة المهن الرياضية".

وكشف "اتفقت إدارة الزمالك مع نقابة المهن الرياضية على تقسيط المبلغ المطلوب وهو ما وافقت عليه النقابة".

وبالتواصل مع مصدر داخل اتحاد السلة كشف "أخطرتنا نقابة المهن الرياضية نهاية الأسبوع الماضي بضرورة إيقاف اللاعب لعدم سداد النادي رسوم التسجيل".

وتابع "تواصلنا بالفعل مع النادي وأخطرناهم بخطاب نقابة المهن الرياضية".

واختتم تصريحاته "بعد اتفاق إدارة النادي ونقابة المهن الرياضية على تقسيط رسوم التسجيل، أصدرت النقابة موافقتها ومنحت الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب بعد حل المشكلة".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بعد مرور ثلاث جولات برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية بالتساوي مع الجزيرة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة مساء الجمعة أمام الأهلي في الجولة الرابعة من دوري السوبر.

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