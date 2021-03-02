كورتوا: قدمنا مباراة جيدة ضد سوسيداد.. وسنلعب للفوز على أتليتكو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 00:37

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه قدم مباراة جيدة ضد ريال سوسيداد مشيرا إلى رغبتهم في الفوز على أتليتكو مدريد بالجولة المقبلة.

وتعادل ريال مدريد مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها شبكة "beIN Sports": "لم نفتقد التركيز خلال المباراة".

أخبار متعلقة
كورتوا: لم أتوقع عدم التعرض لأي تهديد أمام أتالانتا كاسيميرو: ريال مدريد فاز بفضل تصدي كورتوا كورتوا: الحكم سلب طاقتنا.. كنا مهتمين بالاعتراض على قراراته أكثر من فعل ما يجب فعله كورتوا: الفوز بالكلاسيكو يساوي 3 نقاط.. ويجب أن نواصل العمل للرد على المشككين منتخب بلجيكا يعلن رحيل كورتوا عن المعسكر بسبب الإصابة

وأضاف "أثناء الهجوم خسرنا الكرة ليسجل سوسيداد هدفا، و(فيرلان) ميندي لم يستطع التعامل مع الكرة ليسجل بورتو هدفا رائعا".

وتابع "قدمنا مباراة رائعة ضد سوسيداد ولو سجلنا هدفنا مبكرا كنا سنفوز".

وعن مواجهة أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة، قال: "سنذهب لملعب واندا ميتروبوليتانو ونواصل الضغط عليهم".

وأتم"هناك فرق تخسر وتفوز، وسنصارع حتى نهاية الموسم للفوز".

ويلعب ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة.

التعادل جعل ريال مدريد يصل للنقطة 53 ليتساوى في عدد النقاط مع برشلونة لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ويبتعد ريال مدريد بـ5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ58 نقطة وله مباراة مؤجلة.

تيبو كورتوا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - في الجول يكشف سر مشاركة محترف الزمالك رغم قرار نقابة المهن الرياضية 5 ساعة | رياضات أخرى
المصري: لم نتفاوض مع بيراميدز لبيع العراقي.. والأهلي رغب في ضم اللاعب 5 ساعة | الدوري المصري
كورتوا: قدمنا مباراة جيدة ضد سوسيداد.. وسنلعب للفوز على أتليتكو 6 ساعة | الدوري الإسباني
10 رسائل نارية من عصام سالم.. عن أسباب إهدار الزمالك للفرص السهلة وتصريحات باتشيكو الخطيرة 6 ساعة | الدوري المصري
مدرب دجلة: باتشيكو خدمنا في لقاء الزمالك.. وغيرنا من طريقتنا في المباراة 6 ساعة | الدوري المصري
تعثر قبل الدربي.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد 6 ساعة | الدوري الإسباني
ماريو سالاس: لعبنا جيدا وتحلينا بالذكاء ضد الزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
بصمة ماهر وسلاح عمر كمال.. سر تطور هجوم المصري 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك