كورتوا: قدمنا مباراة جيدة ضد سوسيداد.. وسنلعب للفوز على أتليتكو

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه قدم مباراة جيدة ضد ريال سوسيداد مشيرا إلى رغبتهم في الفوز على أتليتكو مدريد بالجولة المقبلة.

وتعادل ريال مدريد مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها شبكة "beIN Sports": "لم نفتقد التركيز خلال المباراة".

وأضاف "أثناء الهجوم خسرنا الكرة ليسجل سوسيداد هدفا، و(فيرلان) ميندي لم يستطع التعامل مع الكرة ليسجل بورتو هدفا رائعا".

وتابع "قدمنا مباراة رائعة ضد سوسيداد ولو سجلنا هدفنا مبكرا كنا سنفوز".

وعن مواجهة أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة، قال: "سنذهب لملعب واندا ميتروبوليتانو ونواصل الضغط عليهم".

وأتم"هناك فرق تخسر وتفوز، وسنصارع حتى نهاية الموسم للفوز".

ويلعب ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة.

التعادل جعل ريال مدريد يصل للنقطة 53 ليتساوى في عدد النقاط مع برشلونة لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.