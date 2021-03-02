مدرب دجلة: باتشيكو خدمنا في لقاء الزمالك.. وغيرنا من طريقتنا في المباراة

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة إن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قدم خدمة للأول خلال لقاء الفريقين تسببت في التعادل السلبي بينهما.

وأوضح في تصريح لقناة "صدى البلد" قائلا: "عرفنا أن زيزو لن يتواجد وباتشيكو خدمنا بالدفع بأشرف بنشرقي في العمق أكثر مع سيف الدين الجزيري من تواجده في الناحية اليسرى حيث يسبب المشاكل".

وأردف "كذلك لم نفتح الملعب كثيرا لأننا نواجه فريقا كبيرا وبناء عليه لعبنا جيدا وأغلقنا مفاتيح اللعب على الزمالك".

وواصل "هذه نقطة هامة نبني عليا للفترة المقبلة، كنا نعاني من فقدان الثقة في الفترة الأخيرة، تعادلنا مع الأهلي والزمالك وبيراميدز وأتمنى أن يكون ذلك دافع قوي للاعبين في المستقبل".

وتابع "غيرنا من طريقتنا من البناء في الخلف بناء على متغيرات المباراة وضد الزمالك غيرنا قليلا من أسلوبنا".

وأكمل عبد الواحد "مع استمرار التعادل كنا نأمل في خطف الفوز والحصول على النقاط الثلاثة".

وعن سبب مشاركة صلاح أمين من البداية قال: "لأنه هداف الفريق ولأنه كعبه عالي على الزمالك، وكاد يسجل هدفا لولا عدم التوفيق".

وتعادل دجلة مع الزمالك سلبيا بدون أهداف في ملعب السلام في الجولة 14 من الدوري.

ووصل رصيد دجلة لثماني نقاط يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في الترتيب بعدما خاض 14 مباراة.