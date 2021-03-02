تعثر قبل الدربي.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد

تعادل ريال مدريد مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 25 للدوري الإسباني.

تقدم كريستيان بورتو لريال سوسيداد في الدقيقة 7، وتعادل البديل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 89.

التعادل جعل ريال مدريد يصل للنقطة 53 ليتساوى في عدد النقاط مع برشلونة لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ويبتعد ريال مدريد بـ5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ58 نقطة وله مباراة مؤجلة.

لكن الفارق قد يتقلص أو يزيد وفقا لنتيجة المباراة المقبلة، حيث سيلعب ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

أما سوسيداد فرفع رصيده للنقطة 42 ليحتل المركز الخامس.

أرقام

هدف بورتو هو السابع له في الموسم ومن تسديدته السابعة بين القائمين والعارضة هذا الموسم

ويعد الهدف هو الثالث لبورتو برأسه في تاريخه، والثاني في ريال مدريد.

وهو أول هدف يسكن شباك تيبو كورتوا منذ 456 دقيقة.

أما فينيسيوس فخاض مباراته رقم 100 مع ريال مدريد، وهدفه كان رقم 12 مع الفريق.

التشكيل

دفع زين الدين زين زيدان بماريانو دياز في خط الهجوم مع ماركو أسينسيو، مع استمرار إيسكو في التشكيل الأساسي بعدما شارك ضد أتالانتا.

وقاد دافيد سيلفا هجوم ريال سوسيداد مع ميكيل أوريازابال وبورتو وألكسندر إيزاك.

ماريانو دياز يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بجانب إيسكو وأسينسيو 🌟⚪️ مارسيلو وفينسيوس ورودريجو وفالفيردي على مقاعد البدلاء 📄#في_اسبانيا pic.twitter.com/kS3ZPdfXCb — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 1, 2021

وصف المباراة

العارضة تمنع ماريانو

بدأ اللقاء سريعا وطلب لاعبو ريال سوسيداد ركلة جزاء لأوريازابال لكن الحكم لم يحتسبها لتسلل الجناح الإسباني.

بعدها سدد كاسيميرو كرة قوية أبعدها الدفاع.

ثم حاول لوكاس فاسكيز، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدها الدفاع.

لكن بعدها أرسل فاسكيز عرضية ارتقى لها ماريانو ولعبها لتصطدم في العارضة ويخرجها دفاع سوسيداد لركنية.

لتكون المرة الـ16 التي يمنع فيها القائم أو العارضة هدفا لريال مدريد هذا الموسم.

وسدد فاسكيز كرة بعيدة المدى لم تشكل أي خطورة على مرمى أليكس ريميرو لينتهي الشوط الأول.

فاعلية بورتو

مع بداية الشوط الثاني بدأت خطورة سوسيداد.

عرضية من أوريازابال لكنها لم تجد أي من زملائه ليحصل على لاعبي ريال مدريد.

وسيطر لاعبو ريال سوسيداد على الكرة في وسط الملعب.

ومن عرضية من الجانب الأيسر لناتشو مونريال؛ تقدم بورتو لريال سوسيداد بعدما تفوق على فيرلان ميندي ولعب الكرة برأسه لتسكن شباك تيبو كورتوا الذي لم يستطع التصدي للكرة.

فينيسيوس يسجل

وبعد الهدف أجرى زيدان 3 تغييرات دفعة واحدة بتغيير خط هجومه بالكامل، فسحب ماريانو وإيسكو وأسينسيو ودفع بـ هوجو دورو وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

ومن أول لمسة لدورو، كاد أن يسجل بعدما لعب كرة برأسه من داخل منطقة الـ6 ياردات إلا أنها ذهبت أعلى العارضة.

وعقب سيطرة ريال مدريد على الكرة، كاد كاسيميرو أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية فاسكيز برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لريميرو.

بعدها دفع زيدان لفالفيردي بدلا من لوكا مودريتش.

وأرسل ميندي كرة عرضية من الجانب الأيسر سددها رودريجو دون دقة لتصل سهلة لحارس ريال سوسيداد.

وسدد رودريجو كرة من على حدود منطقة الجزاء افتقدت الدقة وذهبت بعيدا عن المرمى.

وقدم دورو كرة رائعة لكاسيميرو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء بقوة لكنها ذهبت لركنية.

وتعادل فينيسيوس جونيور لريال مدريد بعدما حول عرضية فاسكيز بطريقة رائعة في المرمى من على حدود منطقة الجزاء.

بعد الهدف ضغط لاعبو ريال مدريد بحثا عن الانتصار، وأرسل ناتشو عرضية بقدمه اليسرى بعد مهارة رائعة ليبعدها دفاع سوسيداد قبل أن تصل لرأس دورو وتحول لركنية لم يستغلها الفريق لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويلعب ريال مدريد في الجولة المقبلة ضد أتليتكو مدريد، بينما يلعب ريال سوسيداد ضد ليفانتي.