ماريو سالاس: لعبنا جيدا وتحلينا بالذكاء ضد الزمالك
الإثنين، 01 مارس 2021 - 23:59
كتب : FilGoal
أشاد ماريو سالاس المدير الفني لوادي دجلة بفريقه عقب التعادل مع الزمالك بهدف لمثله اليوم الإثنين في الجولة 14 من الدوري المصري في ملعب السلام.
وقال المدرب التشيلي عقب المباراة: "لعبنا جيدا ضد الزمالك وكل اللاعبين قاموا بتضحيات كبيرة خلال اللقاء".
وأكمل "أفضل ما في اللقاء تركيز كل اللاعبين منذ البداية وحتى النهاية".
وتابع "تحلينا بالذكاء أمام الزمالك فحصلنا على نقطة، وهدفي أن نلعب جيدا ونحقق نتائج إيجابية أكثر في الفترة المقبلة".
ووصل رصيد دجلة لثماني نقاط يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في الترتيب بعدما خاض 14 مباراة.
وخاض ماريو سالاس خمس مباريات مع دجلة حتى الآن فاز في لقاء وحيد وهُزم في ثلاثة وتعادل مرة واحدة.