ماريو سالاس: لعبنا جيدا وتحلينا بالذكاء ضد الزمالك

أشاد ماريو سالاس المدير الفني لوادي دجلة بفريقه عقب التعادل مع الزمالك بهدف لمثله اليوم الإثنين في الجولة 14 من الدوري المصري في ملعب السلام.

وقال المدرب التشيلي عقب المباراة: "لعبنا جيدا ضد الزمالك وكل اللاعبين قاموا بتضحيات كبيرة خلال اللقاء".

وأكمل "أفضل ما في اللقاء تركيز كل اللاعبين منذ البداية وحتى النهاية".

وتابع "تحلينا بالذكاء أمام الزمالك فحصلنا على نقطة، وهدفي أن نلعب جيدا ونحقق نتائج إيجابية أكثر في الفترة المقبلة".

ووصل رصيد دجلة لثماني نقاط يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في الترتيب بعدما خاض 14 مباراة.

وخاض ماريو سالاس خمس مباريات مع دجلة حتى الآن فاز في لقاء وحيد وهُزم في ثلاثة وتعادل مرة واحدة.