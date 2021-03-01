عبد المنصف يكشف موقفه من العودة إلى الزمالك وأمله في الانضمام للمنتخب

أعرب محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة عن سعادته بالتألق مع الفريق خلال التعادل في المباراة التي جمعت بينهما.

وتعادل وادي دجلة سلبيا بدون أهداف مع الزمالك في مباراة تألق فيها محمد عبد المنصف.

وقال عبد المنصف عبر إذاعة أون سبورت: "سعيد بالأداء وتحقيق نقطة هامة أمام الزمالك".

وأضاف "خروج أشرف بنشرقي أسعدني كثيرا لأنه كان مصدر قلق وخطورة من صفوف فريق الزمالك".

وعن ركلة الجزاء قال: "توقعت أن يسدد محمود علاء أو فرجاني ساسي، لكن عندما رأيت عبد الله جمعة توقعت الضغط النفسي والعصبي بما إنها فرصة في الدقيقة 90".

وتصدى محمد عبد المنصف لركلة جزاء من عبد الله جمعة في الدقيقة 91 ليحافظ على نقطة فريقه.

وبالحديث عن طموح عودته للزمالك أجاب "دوري مع الزمالك داخل الملعب انتهى، لكن مؤكد سيكون هناك ارتباط خارجه سيأتي في الوقت المناسب".

وتابع "كانت لدي أمنية العودة منذ 4 أو5 مواسم لكن الآن الفريق يمتلك حراس مرمى موهوبين على أعلى مستوى".

وشدد "سيأتي دوري الحتمي مع الزمالك في مواقع أخرى بكل تأكيد".

وأخيرا تحدث عن منتخب مصر قائلا: "لدي أمل كبير حتى ولو كان ضعيفا ليتحول الحلم حقيقة".

واختتم تصريحاته "لو لم يتم اختياري في المعسكر المقبل سأظل أعمل حتى أتواجد في المرة المقبلة أو التي بعدها".