هيثم فاروق: فقدان 7 نقاط أمر محبط من لاعبي الزمالك.. احذروا غضب الجماهير البيضاء

انتقد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق أداء اللاعبين الذي أدى لفقد 7 نقاط من ثلاث مباريات كانت في المتناول للأبيض.

وحذر فاروق لاعبي الزمالك من غضب جماهير الزمالك التي تساعد وتؤازر في نداء أخير.

وكان الزمالك قد فقد نقطتين أمام وادي دجلة بعد التعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وقال هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي على تويتر: "حصل وادي دجلة وغزل المحلة وأسوان 7 نقاط من الزمالك، شيء محبط صراحة من لاعبي الفريق".

وتابع "شيء حزين بالنسبة للجماهير الوفية التي تساعد وتؤازر الفريق".

واختتم تغريدته "احذروا غضب الجماهير البيضاء، نداء أخير".

وادي دجلة وغزل المحلة وأسوان أخذوا من الزمالك 7 نقاط .شئ محبط صراحة من لاعبي الزمالك .شئ حزين بالنسبة للجماهير الوفية التي تساعد وتؤازر احذروا غضب الجماهير البيضاء .نداء اخير . — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) March 1, 2021

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 30 نقطة من 13 مباراة وبـ 3 مباريات زائدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ 24 نقطة.

ويغادر الزمالك إلى تونس مساء الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الترجي مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته الإفريقية برصيد نقطتين بينما الترجي يتصدر المجموعة بـ 4 نقاط.

أما مباراة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري يوم الجمعة 11 مارس أمام سيراميكا كليوباترا.