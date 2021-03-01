هيثم فاروق: فقدان 7 نقاط أمر محبط من لاعبي الزمالك.. احذروا غضب الجماهير البيضاء

الإثنين، 01 مارس 2021 - 22:15

كتب : FilGoal

هيثم فاروق

انتقد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق أداء اللاعبين الذي أدى لفقد 7 نقاط من ثلاث مباريات كانت في المتناول للأبيض.

وحذر فاروق لاعبي الزمالك من غضب جماهير الزمالك التي تساعد وتؤازر في نداء أخير.

وكان الزمالك قد فقد نقطتين أمام وادي دجلة بعد التعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

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وقال هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي على تويتر: "حصل وادي دجلة وغزل المحلة وأسوان 7 نقاط من الزمالك، شيء محبط صراحة من لاعبي الفريق".

وتابع "شيء حزين بالنسبة للجماهير الوفية التي تساعد وتؤازر الفريق".

واختتم تغريدته "احذروا غضب الجماهير البيضاء، نداء أخير".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 30 نقطة من 13 مباراة وبـ 3 مباريات زائدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ 24 نقطة.

ويغادر الزمالك إلى تونس مساء الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الترجي مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته الإفريقية برصيد نقطتين بينما الترجي يتصدر المجموعة بـ 4 نقاط.

أما مباراة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري يوم الجمعة 11 مارس أمام سيراميكا كليوباترا.

الزمالك هيثم فاروق
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