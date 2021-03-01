مؤتمر باتشيكو: لو لعبنا مباراتين لن تدخل الكرة المرمى.. ولا أستطيع اللعب بـ3 مهاجمين

يرى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أن فريقه واجه سوء حظ كبير أمام وادي دجلة ما أدى للتعادل سلبا بدون أهداف في الجولة 14 من الدوري.

وتحدث باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "نشعر بحالة حزن بسبب عدم قدرتنا على الفوز، الفريق المنافس كان يلعب بالدوافع نفسها ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل "منذ بداية المباراة وحتى النهاية نحاول تسجيل الأهداف وضغطنا بطرق مختلفة وأزدت عدد اللاعبين داخل منطقة جزاء الخصم واعتمدنا على العرضيات".

وأكمل "نحاول دائما تسجيل الأهداف ونحن نصنع الكثير من الفرص لكننا لا نسجل، كل اللاعبين حاولوا لكننا لسنا سعداء بالنتيجة".

وعن سبب استبدال إمام عاشور قال المدرب البرتغالي: "شعر إمام ببعض الآلام وفضلنا استبداله".

وأكمل "نعمل مع اللاعبين المتاحين أمامنا، ومثلما رأى الجميع كان هناك الكثير من الفرص التي صنعناها لكن الكرة لم تعبر المرمى لأسباب كثير أعتقد لو ظللنا نلعب لمباراتين الكرة لم تكن ستدخل المرمى، ربما بفضل حارس وادي دجلة أو بفضل عدم التوفيق لم نسجل الأهداف".

وأردف باتشيكو "خلقنا الفرص ولعبنا بطرق متنوعة وضغطنا لكنها هي من تلك أحد المباريات التي نصنع فيها الكثير من الفرص لكن لا نسجل الأهداف".

وعن سبب عدم إشراكه لثلاثة مهاجمين سويا مع استمرار التعادل السلبي في المباراة أجاب باتشيكو "لا نستطيع إشراك 3 رؤوس حربة سويا لأنهم سيربكون بعضهم البعض ويظل السؤال من يصنعلهم الفرص من طرفي الملعب؟".

وأكمل "أعتمد على تمركز لاعب داخل منطقة الجزاء وآخر على الطرف ولاعبين على كل طرف، لكن يظل الشرح صعبا لأننا لم نسجل أهدافا اليوم".

وأردف "بالطبع الجمهور يشعر بالحزن ونحن كذلك لكنني أرى اللاعبين يقدمون كل ما لديهم، سنواصل العمل للتحسن".

وعن إهدار عبد الله جمعة لركلة جزاء تصدى لها عبد المنصف أتم باتشيكو حديثه "عبد الله جمعة يتدرب على ركلات الجزاء وحتى في عمليات الإحماء كان يتدرب عليها مع محمد عواد، لكنني أحبه وهو أظهر ثقة كبيرة في طلبه تسديد ركلة الجزاء لكن التوفيق تخلى عنه".

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لـ30 نقطة يتصدر بهم الدوري بعدما خاض 13 مباراة.

ويبتعد الزمالك عن ملاحقه الأهلي بست نقاط وللأخير ثلاث مباريات أقل.