لا ليجا تطلق تحدي QR بالتعاون مع في الجول

يطلق رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، مبادرة فريدة للتفاعل مع المشجعين تقوم على التكنولوجيا والابتكار، وهي مسابقة "تحدي كود QR من لاليجا " بالتعاون مع FilGoal.com.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل مع عشاق الدوري الإسباني حول العالم، والاستفادة من الفراغ الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد والتحديات التي تسبب بها عبر الحدود الجغرافية، من خلال تزويد المشجعين بتجربة ثرية من نوعها باستخدام نظام وتقنية مسح رمز الاستجابة السريع QR.

سيتم إقامة المسابقة للجماهير في مصر وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر نقاط الاتصال المادية والرقمية المختلفة، وسيتم دمج رموز "QR" بالتناوب من خلال شراكات ومبادرات مختلفة تنفذها "لاليجا " في تلك المناطق طوال الموسم الحالي 2020-2021، إذ سيحتاج المشجعون إلى مسح رمز الاستجابة السريعة "QR" ضوئياً عبر الهاتف الذكي للتسجيل والدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى لرحلة شاملة لشخصين إلى إسبانيا وتذكرتين لمشاهدة نجوم كرة القدم المفضلين أثناء اللعب، فيما سيكون هناك جوائز أخرى يمكن الحصول عليها، منها: قميص "لاليجا " الرسمي والبضائع الخاصة بالدوري الإسباني والكثير غير ذلك.

ستتواجد رموز الـ "QR" بداية من اليوم وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة في جميع متاجر بوما "PUMA" في مصر، ومنصات أورانج وفي صفحة فيسبوك الخاصة بالسفارة الإسبانية، وفي موقع Filgoal و في حلقات خاصة بالدوري الأسباني علي قناة كابتن جمعة علي منصة اليوتيوب.

يمكن الوصول إلى أول "QR" بالفعل من خلال الرابط التالي، أو مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض. (من هنا)

سيتمتع المشجعون الذين يجمعوا عددا أكبر من الشارات في الأحداث الموضحة أعلاة بفرص أكبر للفوز، وفيما أن مسح رموز "QR" سيسمح للمشاركين بالفوز بجوائز مثيرة، فإنه سيمنح المشجعين لفرقهم المفضلة أو فرق الدوري عامة، بالحصول على جداول المباريات والأصول الرقمية الرسمية والأحداث التي تقام على الأرض والكثير من التفاصيل الأخرى حول أنشطة أندية الدوري الإسباني ولاعبيها.