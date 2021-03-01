كوكا يشارك في فوز أولمبياكوس على فولوس

شارك أحمد حسن كوكا في انتصار فريقه أولمبياكوس على فولوس في الجولة 24 للدوري اليوناني.

وفاز أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب بانثيسيلكو، الخاص بفولوس.

تقدم كونستانتيوس فورتونيس لأولمبياكوس في الدقيقة 4، وتعادل فاوستو جريلو لفولوس في الدقيقة 10.

وسجل يان مفيلا هدف الانتصار في الدقيقة 81.

ودخل كوكا لأرض الملعب في الدقيقة 63 بدلا من ماثيو فالبوينا.

الانتصار رفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 61 ليعزز صدارته للدوري بفارق 14 نقطة عن أريس صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد فولوس عند النقطة 30، ليحتل المركز السابع.

ويلعب أولمبياكوس في الجولة المقبلة ضد لاميا، فيما يلعب فولوس ضد بانتاليكوس.