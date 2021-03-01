كوكا يشارك في فوز أولمبياكوس على فولوس
الإثنين، 01 مارس 2021 - 21:49
كتب : FilGoal
شارك أحمد حسن كوكا في انتصار فريقه أولمبياكوس على فولوس في الجولة 24 للدوري اليوناني.
أحمد حسن كوكا
النادي : أولمبياكوس
وفاز أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب بانثيسيلكو، الخاص بفولوس.
تقدم كونستانتيوس فورتونيس لأولمبياكوس في الدقيقة 4، وتعادل فاوستو جريلو لفولوس في الدقيقة 10.
وسجل يان مفيلا هدف الانتصار في الدقيقة 81.
ودخل كوكا لأرض الملعب في الدقيقة 63 بدلا من ماثيو فالبوينا.
الانتصار رفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 61 ليعزز صدارته للدوري بفارق 14 نقطة عن أريس صاحب المركز الثاني.
فيما تجمد رصيد فولوس عند النقطة 30، ليحتل المركز السابع.
ويلعب أولمبياكوس في الجولة المقبلة ضد لاميا، فيما يلعب فولوس ضد بانتاليكوس.
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