انتهت في إسبانيا – ريال مدريد (1) (1) ريال سوسيداد.. تعادل كتيبة زيدان

الإثنين، 01 مارس 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

ماريانو - ريال مدريد - ريال سوسيداد

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ52 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس بـ41 نقطة.

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نهاية المباراة

ق89: فينيسيوس جونيور يتعادل

ق87: تسديدة قوية من كاسيميرو

ق74: رأسية من كاسيميرو تمر بجوار القائم الأيسر لروميرو

ق66: محولات هجومية لريال مدريد

ق55: بورتو يسجل الأول لريال سوسيداد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: تسديدة قوية من لوكاس فاسكيز يُبعدها دفاع سوسيداد

ق22: العارضة تتصدى لرأسية ماريانو

ق10: تسديدة من كاسيميرو على مرمى سوسيداد

ق5: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية المباراة

ريال مدريد ريال سوسيداد
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