تشكيل ريال مدريد – أسينسيو وماريانو يقودان الهجوم.. واستمرار إيسكو

الإثنين، 01 مارس 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة 25 للدوري الإسباني.

ويعود ماريانو دياز للتشكيل الأساسي للفريق ليقود خط الهجوم.

ويستمر ظهور إيسكو في التشكيل الأساسي بعدما لعب في المباراة الماضية ضد أتالانتا.

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ويتواجد رافائيل فاران وناتشو في خط الدفاع.

ويعود الثلاثي فيدي فالفيردي وألفارو أودريوزولا ورودريجو للظهور على دكة البدلاء بعد عودتهم لقائمة الفريق عقب الشفاء من الإصابات العضلية التي لحقت بهم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلان ميندي – فاران – ناتشو – لوكاس فاسكيز.

الوسط: كاسيميرو - توني كروس – لوكا مودريتش.

أمامهما: إيسكو – ماركو أسينسيو.

الهجوم: ماريانو.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أندري لونين – دييجو ألتوب – مارسيلو – فيدي فالفيردي – ألفارو أودريوزولا – فينيسيوس جونيور – رودريجو – سيرجيو أريباس – فيكتور تشوست – هوجو دورو.

ريال مدريد زين الدين زيدان
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