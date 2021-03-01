إنبي: كنا الأحق بالفوز في مباراة الاتحاد.. حلمي طولان يتابعنا دقيقة بدقيقة

الإثنين، 01 مارس 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

فريق إنبي

أشاد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي بفوز فريقه على الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتغلب إنبي على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاسكندرية، ليدخل إنبي منافسة المربع الذهبي.

وقال عبد الناصر محمد عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كنا نستحق الثلاث نقاط أمام الاتحاد".

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وكشف "حلمي طولان يتابعنا دقيقة بدقيقة وهو بخير وسيكون في الملعب خلال أسبوع".

وتابع "أجرى مسحة طبية اليوم، ومن المقرر أن يجري مسحة أخرى بعد غد الأربعاء".

وشدد مدير الكرة بإنبي "النقطة 22 لها بريق خاص، وحظ أوفر لنادي الاتحاد بعد تقديم مباراة كبيرة وأداء راق".

واختتم تصريحاته "طولان قال أنه لا يهمه الاستحواذ بل تحقيق الفوز، لأن المباراة كانت صعبة على الفريقين".

ورفع إنبي رصيده إلى 22 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطة عن مصر للمقاصة ثالث الترتيب ولكن له مباراة زائدة.

الدوري المصري إنبي
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