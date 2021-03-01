كرة سلة - الجزيرة يهزم الأهلي ويواصل منافسة الزمالك على الصدارة

الإثنين، 01 مارس 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الجزيرة - كرة سلة

تغلب الجزيرة على الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الترتيبية لدوري رجال كرة السلة، والتي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وفاز الجزيرة على الأهلي بنتيجة 81-77 في مباراة مثيرة من الجانبين حتى الثواني الأخيرة للقاء.

وحافظ الجزيرة على سجله بلا خسارة بعد ثالث جولات دوري السوبر، ليتقاسم الصدارة مع الزمالك.

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وكان الزمالك قد تغلب على طلائع الجيش على صالة الزمالك بنتيجة 90-79 ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

أما الاتحاد السكندري فعاد للانتصارات من جديد بالفوز على سبورتنج بنتيجة 90-78، كما تغلب سموحة على المصرية للاتصالات بنتيجة 71-69 ليحقق فوزه الأول.

ويتقاسم الزمالك والجزيرة الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما، بينما الاتحاد يأتي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويحل الأهلي رابعا بـ 4 نقاط بعد خسارته للمباراة الثانية على التوالي.

وتقام منافسات الجولة الرابعة مساء الجمعة المقبل، وقمة الجولة بين الأهلي والزمالك.

ويتنافس 8 أندية بنظام الدوري ذهابا وإيابا من أجل ترتيب الفرق قبل انطلاق ربع النهائي من دوري السوبر بنظام خروج المغلوب.

وينتهي الدور الأول يوم 15 مارس بينما تنتهي المرحلة الترتيبية في التاسع من أبريل المقبل.

ويلعب بعد ذلك المتصدر أمام صاحب المركز الثامن، بينما الوصيف يواجه صاحب المركز السابع، والثالث ينافس سادس الترتيب وأخيرا يلعب صاحب المركز الرابع أمام خامس الترتيب.

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