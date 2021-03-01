تنس - ميار شريف تودع بطولة قطر المفتوحة

ودعت ميار شريف بطولة قطر المفتوحة للتنس من الدور الأول بعد الخسارة أمام اليونانية ماريا ساكاري.

وحققت ساكاري المصنفة 25 عالميا الفوز على ميار شريف المصنفة 114 بمجموعتين دون رد في مباراة استغرقت ساعة و3 دقائق.

فازت ساكاري بالمجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل، بينما حصدت المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل ثلاثة.

وكتبت ميار شريف التاريخ عندما باتت أول مصرية تفوز بمباراة في بطولة كبرى للتنس خلال الدور الرئيسي وهو ما تحقق في بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة.

وكانت ميار أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة من البطولات الكبرى "جراند سلام" وذلك في نسخة رولان جاروس الأخيرة.

ووصلت ميار شريف في التصنيف للمركز الـ 114عالميا، وهو أفضل تصنيف للاعبة تنس مصرية.