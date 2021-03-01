في الدرجة الثانية - استقالة حسين عبد اللطيف من الألومنيوم

وقال حسين عبد اللطيف لـFilGoal.com في تصريحات مقتضبة: "تقدمت باستقالتي من منصبي عقب نهاية الدور الأول بلقاء بني سويف".

وأتم "أتمنى التوفيق للفريق في الفترة المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن الاستقالة سببها يعود لاهتزاز نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وحقق الألومنيون 7 انتصارات وتعادل 4 مرات وهُزم في مثلهم ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

ويبتعد الألومنيوم عن الشرقية للدخان صاحب صدارة المجموعة بـ11 نقطة كاملة بعد مرور 15 جولة.

وتولى حسين عبد اللطيف في قيادة الألومنيوم في بداية الموسم الماضي عقب رحيل ياسر الكناني.

ونافس الألومنيوم الموسم الماضي على الصعود للدوري الممتاز لكنه فشل بسبب فارق النقطة بينه وبين البنك الأهلي.