في الدرجة الثانية - استقالة حسين عبد اللطيف من الألومنيوم

الإثنين، 01 مارس 2021 - 19:19

كتب : رضا السنباطي

فريق الألومينيوم - الألومنيوم

وقال حسين عبد اللطيف لـFilGoal.com في تصريحات مقتضبة: "تقدمت باستقالتي من منصبي عقب نهاية الدور الأول بلقاء بني سويف".

وأتم "أتمنى التوفيق للفريق في الفترة المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن الاستقالة سببها يعود لاهتزاز نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

أخبار متعلقة
إنبي يعود للانتصارات على حساب الاتحاد ويدخل منافسة المربع الذهبي مهاجم فيتا كلوب لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. وأحلم بهز شباك بطل إفريقيا الزمالك يحدد موعد السفر إلى تونس لملاقاة الترجي

وحقق الألومنيون 7 انتصارات وتعادل 4 مرات وهُزم في مثلهم ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

ويبتعد الألومنيوم عن الشرقية للدخان صاحب صدارة المجموعة بـ11 نقطة كاملة بعد مرور 15 جولة.

وتولى حسين عبد اللطيف في قيادة الألومنيوم في بداية الموسم الماضي عقب رحيل ياسر الكناني.

ونافس الألومنيوم الموسم الماضي على الصعود للدوري الممتاز لكنه فشل بسبب فارق النقطة بينه وبين البنك الأهلي.

في الدرجة الثانية الألومنيوم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا – ريال مدريد يستضيف ريال سوسيداد 2 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد المنصف بطل اللقاء.. دجلة والزمالك يتعادلان 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – أسينسيو وماريانو يقودان الهجوم.. واستمرار إيسكو 38 دقيقة | الدوري الإسباني
إنبي: كنا الأحق بالفوز في مباراة الاتحاد.. حلمي طولان يتابعنا دقيقة بدقيقة 54 دقيقة | الدوري المصري
إلغاء مباراة منية سمنود وشبان بداوي في القسم الثالث بعد الاعتداء على الحكم ساعة | مصر
كرة سلة - الجزيرة يهزم الأهلي ويواصل منافسة الزمالك على الصدارة ساعة | رياضات أخرى
رئيس المصري لـ في الجول: لهذا نعاقب العراقي.. ما يفعله قد يُبعده عن الأولمبياد ساعة | الدوري المصري
المثلوثي ضمن تشكيل الجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال.. وغياب لاعبي الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك