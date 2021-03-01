تأكد غياب إبراهيموفيتش عن مواجهة ميلان ويونايتد

تأكد غياب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان عن مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الإثنين فإن ميلان أكد أن الإصابة التي تعرض لها المهاجم السويدي خلال لقاء روما واضطرته للخروج مستبدلا في الدقيقة 56 ستجبره على الغياب عن لقاء يونايتد في الدوري الاوروبي.

ويحل ميلان ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد في 11 مارس المقبل لملاقاته في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن إبرا سيخضع لفحص طبي في ذلك اليوم لتحديد موقفه بعد العلاج من المبايات التالية.

وبذلك لن يكون بمقدور المهاجم صاحب الـ39 عاما المشاركة ضد أودينيزي وفيرونا.

ويأمل ميلان في قدرة إبراهيموفيتش على اللحاق بلقاء الإياب.

وسجل إبراهيموفيتش 16 هدفا في 21 مباراة خلال الموسم الجاري مع ميلان.