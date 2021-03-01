إنبي يعود للانتصارات على حساب الاتحاد ويدخل منافسة المربع الذهبي

الإثنين، 01 مارس 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

احتفال إنبي بهدف رامي صبري في بيراميدز

عاد إنبي إلى الانتصارات من جديد بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب الاسكندرية.

وسجل رامي صبري هدف إنبي الوحيد في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ليعيد إنبي للانتصارات بعد التعادل في أخر ثلاث مباريات.

ورفع إنبي رصيده إلى 22 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الرابع، ونقطة عن مصر للمقاصة في المركز الثالث والذي خاض مباراة زائدة.

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بدأت المباراة هادئة من الجانبين مع محاولات من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة تعرض جودي دينوبيتر مهاجم إنبي لعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للضيوف.

وسجل رامي صبري في الدقيقة 13 ركلة الجزاء أعلى يسار محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وكاد إنبي مع محاولات الاتحاد للتعادل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22 برأسية أوكوي إيبوكا لكن أنقذ القائم الأيمن لمحمد صبحي.

سيطر الاتحاد السكندري على مجريات اللقاء حتى نهايته من أجل إدراك التعادل مع تراجع لاعبي إنبي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل رزاق سيسيه هدف التعادل في الدقيقة 49 لكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل.

واصل لاعب الاتحاد محاولاتهم على مرمى محمود جاد حارس إنبي مع اعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة لكن دون فائدة.

ويحل إنبي ضيفا على طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

أما الاتحاد السكندري فيستضيف الإنتاج الحربي يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 15.

الدوري المصري إنبي رامي صبري الاتحاد السكندري
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