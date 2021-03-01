تشكيل الزمالك - الجزيري وبنشرقي يقودان الهجوم ضد دجلة

الإثنين، 01 مارس 2021 - 18:43

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بالثنائي سيف الدين الجزيري وأشرف بنشرقي في هجوم فريقه لمواجهة وادي دجلة.

ويلعب الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة الـ14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام غدا الإثنين بملعب الأهلي we السلام.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

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المرمى: محمود جنش.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - إمام عاشور.

الهجوم: أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – عبد الله جمعة – محمد عبد السلام – أسامة فيصل – محمود الونش – حميد أحداد – محمد أشرف – مروان حميد – حسام أشرف.

الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويأتي وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

الزمالك وادي دجلة الدوري المصري
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