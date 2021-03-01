تشكيل دجلة - صلاح أمين يقود الهجوم أمام الزمالك

الإثنين، 01 مارس 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

وادي دجلة - أسوان - صلاح أمين

يقود صلاح أمين هجوم وادي دجلة أمام الزمالك في مباراة الجولة 14 من مسابقة الدوري.

صلاح أمين

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

ويستضيف وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: أحمد مجدي - محمود مرعي - إبراهيم ريعو - يعقوبو

الوسط: أحمد سعيد - محمد هلال - محمد رضا - جورجينو - رودني أنتوي.

الهجوم: صلاح أمين.

ويتذيل وادي دجلة الترتيب برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، بينما الزمالك في الصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.

وادي دجلة صلاح أمين
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