تشكيل دجلة - صلاح أمين يقود الهجوم أمام الزمالك

يقود صلاح أمين هجوم وادي دجلة أمام الزمالك في مباراة الجولة 14 من مسابقة الدوري.

صلاح أمين النادي : وادي دجلة وادي دجلة

ويستضيف وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: أحمد مجدي - محمود مرعي - إبراهيم ريعو - يعقوبو

الوسط: أحمد سعيد - محمد هلال - محمد رضا - جورجينو - رودني أنتوي.

الهجوم: صلاح أمين.

ويتذيل وادي دجلة الترتيب برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، بينما الزمالك في الصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.