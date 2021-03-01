تشكيل دجلة - صلاح أمين يقود الهجوم أمام الزمالك
الإثنين، 01 مارس 2021 - 18:31
كتب : FilGoal
يقود صلاح أمين هجوم وادي دجلة أمام الزمالك في مباراة الجولة 14 من مسابقة الدوري.
ويستضيف وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.
وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
الدفاع: أحمد مجدي - محمود مرعي - إبراهيم ريعو - يعقوبو
الوسط: أحمد سعيد - محمد هلال - محمد رضا - جورجينو - رودني أنتوي.
الهجوم: صلاح أمين.
ويتذيل وادي دجلة الترتيب برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، بينما الزمالك في الصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.