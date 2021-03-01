اسكواش - بحضور وزير الرياضة.. مؤتمر صحفي الأربعاء للإعلان عن انطلاق بطولة بلاك بول

الإثنين، 01 مارس 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - نور الشربيني - بطولة بلاك بول للاسكواش

يعقد نادي بلاك بول مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بتفاصيل بطولتي الرجال والسيدات للاسكواش.

ويستضيف نادي بلاك بول بالتجمع الخامس بطولتي الرجال والسيدات أحد البطولات الكبرى في اللعبة في الفترة من 12 إلى 25 مارس الجاري.

ويحضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش وحسين أباظة راعي البطولة ومحمد رائف مدير عام البطولة وأشرف حنفي المنسق الفني للبطولة.

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ومن المقرر أن يشارك نجوم اللعبة علي فرج وطارق مؤمن ونوران جوهر وهانيا الحمامي وسلمى هاني فعاليات المؤتمر الصحفي.

وقال محمد رائف مدير عام البطولة: "سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل بطولتي الاسكواش من حيث التصنيف والجوائز المالية وعدد الدول المشاركة".

وكشف رائف "سنعلن أيضا عن كافة الإجراءات الاحترازية المقرر أن تتبع لضمان سلامة المشاركين في البطولة".

واختتم رائف تصريحاته "ستنطلق بطولة السيدات أولا ثم يليها منافسات الرجال وذلك بمشاركة المصنفين الأوائل في العالم".

اسكواش بلاك بول
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