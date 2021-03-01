فرج عامر: اتحاد الكرة المستفيد الأكبر من الدوري وليس الأندية.. لن نقدر على سداد تكلفة المسحات

الإثنين، 01 مارس 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

فرج عامر

انتقد فرج عامر رئيس سموحة قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية تكلفة إجراء المسحات الطبية قبل المباريات.

وتحدث فرج عامر لإذاعة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين قائلا: "الفريق بلاعبيه ومدربيه محترفين وندفع أموالا ضخمة لتكوين فريقا قويا".

وواصل "بدلا من البحث عن رعاة ومصادر للتمويل قرر اتحاد الكرة إلقاء العبء على الأندية، مثل برسوم قيد اللاعبين المحليين أو الأجانب والتي أصبحت باهظة الثمن".

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وأردف رئيس سموحة متسائلا "اتحاد الكرة المستفيد الأول من بطولة الدوري فهي التي تجلب له الرعاة والموارد، أين ينفق اتحاد الكرة تلك الأموال؟".

وشدد "تكلفة الكرة في مصر أقل من دخلها".

وأتم فرج عامر حديثه "الأندية لن تتضامن ضد الدولة أو مصلحة المنتخب والكرة المصرية، لكننا لن نقدر على سداد تكلفة المسحات بتلك التكلفة".

ماذا حدث؟

كشف مصدر باتحاد الكرة، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات.

وقال المصدر لـ FilGoal.com "لم نلغ المسحات. ما حدث هو أننا خاطبنا الأندية لتسديد مستحقات المسحات عن الموسم الماضي بواقع مليون جنيه، والموسم الحالي بواقع 2 مليون جنيه".

وأوضح "اللائحة التي وافقت عليها الأندية بها بند واضح يحملها تكاليف المسحات".

وكشف "بناء على عدم رد الأندية على خطاباتنا، لم نرسل المساحين إلى الأندية لأخذ المسحات".

وشدد "النادي الذي لن يجري مسحة قبل أي مباراة بـ 48 ساعة سيتعرض لعقوبة. اتحاد الكرة أخلى مسؤوليته من الأمر. من المنتظر أن يصدر قرار رسمي بأن من لن يجري المسحة سيتحمل عقوبة".

واستدرك "بعض الأندية تحركت وجلبت مساحين على حسابها لإجراء المسحات. يمكنهم فعل ذلك وإبلاغ اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالنتائج قبل أي مباراة بـ 48 ساعة".

وأعلنت معظم الأندية رفضها للقرار، ووصل الأمر لتصريح محمد عادل فتحي المشرف العام في المقاولون أن النادي سيواجه مصر للمقاصة غدا في الدوري "دون إجراء مسحات".

فرج عامر سموحة في الدوري
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