انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (0)-(1) إنبي.. نهاية المباراة

الإثنين، 01 مارس 2021 - 16:49

كتب : FilGoal

فريق إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري، بين الاتحاد السكندري وإنبي.

يدخل الاتحاد السكندري المباراة في المركز العاشر بـ 18 نقطة، أما إنبي ففي المركز السابع بـ 19 نقطة.

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نهاية المباراة

ق49 هدف ملغي لرزاق سيسيه بداعي التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22 أنقذ القائم الأيمن لمحمد صبحي هدف إنبي الثاني

ق13 جوووول رامي صبري يسجل الهدف الأول أعلى يسار محمد صبحي

ق10 ركلة جزاء لـ دينوبيتر لاعب إنبي

انطلاق المباراة

إنبي الاتحاد السكندري في الدوري
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