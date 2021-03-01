تقرير: إصابة إبراهيموفيتش تبعده عن مواجهة يونايتد

الإثنين، 01 مارس 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

قالت صحيفة إل ماتينو الإيطالية إن إصابة زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان في الفخذ ستبعده عن المباريات لمدة 3 أسابيع.

وسيخضع السويدي البالغ عمره 39 عاما لفحص جديد خلال 10 أيام.

وغادر إبراهيموفيتش، نجم برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق، الملعب مصابا في الدقيقة 56 يوم الأحد ضد مضيفه روما في لقاء حسمه ميلان بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي.

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وبذلك لن يشارك مهاجم ميلان في مباريات أودينيزي وفيرونا ونابولي وكذلك مواجهتي مانشستر يونايتد في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك إبراهيموفيتش في 21 مباراة في الموسم الجاري وسجل 16 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وعاد إبراهيموفيتش لميلان في يناير 2020 بعدما لعب للنادي من 2010 إلى 2012.

ورغم سنه الكبيرة إلا أنه قدم أداء طيبا وهو هداف الفريق في الدوري.

ويحتل ميلان وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

ويستضيف ميلان فريق أودينيزي يوم الأربعاء في الجولة 25 من الدوري.

ميلان إبراهيموفيتش
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