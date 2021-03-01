بعد إقالته من شالكه.. جروس: تقرير تمرد اللاعبين أربكنا كثيرا

الإثنين، 01 مارس 2021 - 14:01

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - شالكه

قال كريستيان جروس، الذي أقاله شالكه من قيادة الفريق يوم الأحد، إن التقرير الذي زعم تمرد لاعبين ضده أثر بالسلب على مسيرته مع النادي الألماني.

وتلقى السويسري، المدرب الأسبق للزمالك، 8 هزائم في 11 مباراة مع شالكه وفاز في مباراتين فقط منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي.

وصرح جروس (66 عاما) لصحيفة بليك السويسرية "التقرير عن التمرد أثر علينا كثيرا. تحدثت مع المدير الرياضي للنادي صباح السبت وأبلغني أنه لم يلتق بأي لاعب من الفريق".

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وواصل "قلت للاعبين أيضا أبلغوني مباشرة لو هناك مشكلة في الفريق. ربما لا تحبني، لكن عليك التحدث بصراحة، دون مشكلة".

واستمر المدرب الذي توج مع الزمالك بالكونفدرالية 2018-2019 "محبط جدا، لأني كمدرب شعرت أن الفريق يتطور. كنا في المسار الصحيح ونتطور، ولا زلت أؤمن أن شالكه قادر على تفادي الهبوط".

ويحتل شالكه المركز الأخير في ترتيب الدوري الألماني مبتعدا بتسع نقاط عن المراكز الآمنة.

جروس سبق له التدريب في الدوري الألماني عندما تولى مهمة شتوتجارت في 2009\2010 وقاده للصعود إلى الدوري الأوروبي.

وبعدما رحل عن الزمالك قاد الأهلي السعودي في ولاية ثالثة سريعة قبل أن يعود لأوروبا، في نهاية العام الماضي، لأول مرة منذ 8 سنوات.

جروس شالكه
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