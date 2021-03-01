تقرير: ليفربول يريد لاعب أودينيزي

قال موقع توتو أودينيزي الإيطالي إن ليفربول يطمح للتعاقد مع رودريجو دي بول لاعب وسط نادي أودينيزي الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول سيعرض 26 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب الوسط الأرجنتيني.

لكن المبلغ لا يرتقي لطموحات أودينيزي وفقا لما ذكره الموقع.

ويخوض دي بول (26 عاما) موسمه الخامس مع أودينيزي منذ رحل عن فالنسيا مقابل 3 ملايين يورو.

وشارك لاعب راسينج كلوب في 25 مباراة في الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

ومثل دي بول منتخب الأرجنتين في 19 مباراة ويعتبر أساسيا في فريق ألباسيليستي.

ويمتد عقد دي بول مع أودينيزي إلى 2024.