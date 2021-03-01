تقرير: ليفربول يريد لاعب أودينيزي

الإثنين، 01 مارس 2021 - 13:48

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول

قال موقع توتو أودينيزي الإيطالي إن ليفربول يطمح للتعاقد مع رودريجو دي بول لاعب وسط نادي أودينيزي الإيطالي.

رودريجو دي بول

النادي : أودينيزي

ليفربول

وأشار الموقع إلى أن ليفربول سيعرض 26 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب الوسط الأرجنتيني.

لكن المبلغ لا يرتقي لطموحات أودينيزي وفقا لما ذكره الموقع.

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ويخوض دي بول (26 عاما) موسمه الخامس مع أودينيزي منذ رحل عن فالنسيا مقابل 3 ملايين يورو.

وشارك لاعب راسينج كلوب في 25 مباراة في الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

ومثل دي بول منتخب الأرجنتين في 19 مباراة ويعتبر أساسيا في فريق ألباسيليستي.

ويمتد عقد دي بول مع أودينيزي إلى 2024.

دي بول ليفربول
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