وزارة الرياضة تدعم الأندية الجماهيرية بـ 42 مليون جنيه

الإثنين، 01 مارس 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - أشرف صبحي وزير الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موافقة الوزير أشرف صبحي على صرف دعم مالي لمختلف الأندية الرياضية على مستوي الجمهورية بقيمة 42 مليون جنيه.

وقال بيان رسمي للوزارة: "أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية ، وبغرض دعم تكثيف أنشطتها المختلفة باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية فضلا عن خدماتها الرياضية".

وأوضح البيان: "صبحي أشار أن الوزارة تعمل في مسارين متوازيين من ناحية الرقابة والتفتيش وضبط الأداء المالي والإداري لمختلف الكيانات الرياضية والشبابية في جميع المحافظات ومن ناحية أخرى تعمل بحرص على استقرار تلك الكيانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لها لتحقيق أهدافها وتلبية تطلعات وطموحات أعضائها وروادها من مختلف طوائف المجتمع".

أخبار متعلقة
أشرف صبحي: تواصلنا مع وزارة التضامن لرفع التجميد عن حسابات الزمالك أشرف صبحي: الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة لفريق الشباب.. وسفر طبيب المنتخب الأول أشرف صبحي: مصلحة النادي كانت مؤثرة في توقيت اتخاذ قرار إيقاف مجلس الزمالك.. وأطمئن جماهيره

وأضاف صبحي حسب البيان أنه "وجه المعنيين بالوزارة للعمل على مدار الساعة بمتابعة أحوال كافة الأندية ومراكز الشباب ودراسة وتقديم الحلول لأية مشكلات تواجه تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها سواء ما يتعلق منها بمستوى الممارسة أو المنافسات الرسمية التي تخوضها تلك الأندية فضلا عن مساندة الأندية للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل تراجع إيرادات بعض الهيئات بسبب فيروس كورونا وتداعياته المختلفة".

وأتم البيان بأن الدعم تضمن "مختلف الأندية الرياضية ومنها أندية الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري والسكة وأسوان وطنطا وجميع أندية محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس واسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية بإجمالي مبلغ 42 مليون جنيه و 95 ألف جنيه لمختلف تلك الأندية".

أشرف صبحي وزارة الرياضة
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة يعلن "تعاونه التام" مع السلطات بعد مداهمتها للنادي 9 دقيقة | الدوري الإسباني
سلبية مسحة الزمالك قبل السفر لمواجهة الترجي 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أليسون وفابينيو وجوتا جاهزون لمباراة تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إقالته من شالكه.. جروس: تقرير تمرد اللاعبين أربكنا كثيرا ساعة | الدوري الألماني
رئيس اللجنة الطبية لـ في الجول: نتيجة مسحة أي فريق سارية لمدة أسبوع.. ولا نملك قرار عدم لعب أي مباراة ساعة | الدوري المصري
سولشاير: نستحق ركلة جزاء أمام تشيلسي.. وضجة المدربين أثرت على الحكام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليفربول يريد لاعب أودينيزي 2 ساعة | ميركاتو
مصدر بـ الهلال السوداني لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمادة صدقي.. هدفنا دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك