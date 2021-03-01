موندو ديبورتيفو: القبض على رئيس برشلونة السابق

ألقت السلطات الإسبانية القبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق على خلفية قضية مواقع التواصل الاجتماعي، حسب العديد من التقارير.

أفادت جريدة موندو ديبورتيفو أن باوتوميو تم إلقاء القبض عليه في منزله صباح الإثنين بسبب فضيحة " Barçagate" التي هزت جدران النادي قبل عدة أشهر.

كما تم القبض على المدير العام أوسكار جراو ومحامي النادي جوميز بونتي.

وأوضح التقرير أنه تم عزل العديد من المديرين التنفيذيين لنادي برشلونة بينما يتم جمع المعلومات الضرورية من قبل قوات الشرطة.

مكاتب نادي برشلونة تم تفتيشها صباح الإثنين بواسطة الشرطة الكتالونية البحث عن الملفات المتعلقة بالقضية، حسب جريدة ماركا.

وكان بارتوميو قد استقال من رئاسة برشلونة أواخر أكتوبر الماضي.

فضيحة Barçagate

قبل عدة أشهر، نشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن تكريس إدارة برشلونة لآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الدعاية لها وحماية صورة الرئيس بارتوميو هو ومجلسه.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين في الفريق، مثل ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وكارليس بويول، وتشابي هيرنانديز، وجوسيب جوارديولا، وجوان لابورتا.

وصرفت إدارة برشلونة مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة.(طالع التفاصيل)

كما، خاض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حربا علانية مع إريك أبيدال المدير الرياضي، على خلفية تصريحات الأخير بأن بعض اللاعبين طلبوا رحيل إرنستو فالفيردي دون ذكر الأسماء، ليخرج ميسي غاضبا وينتقد أبيدال.

كل ذلك حدث في أقل من عام وحيد وما خفي كان أعظم، ذلك بالإضافة للمشاكل العديدة المالية، فالنادي يعاني بشكل غير طبيعي لدرجة أنه خلال توقف نشاط كرة القدم كانت هناك تقارير حول مواجهة خطر الإفلاس.

يأتي ذلك الإعصار تزامنًا مع أزمة ليونيل ميسي والشكوك التي تحيط باستمراره مع برشلونة.

وتولى بارتوميو رئاسة برشلونة في عام 2014 خلفا لساندرو روسيل، وتوج النادي تحت قيادته بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، ومثلهم لكأس الملك، ولقبي السوبر الإسباني.

كما توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 7 مارس، ويتنافس على مقعد الرئيس 3 مرشحين، هم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا.