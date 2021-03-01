حسين السيد: ساسي كان قاب قوسين أو أدنى من التجديد لـ الزمالك

قال حسين السيد العضو السابق في اللجنة الفنية في نادي الزمالك إن فرجاني ساسي لاعب الأخير كان سيمدد عقده مع الفريق.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

ولا يزال الزمالك يسعى للتجديد لنجم خط وسطه الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل.

وأوضح السيد، حارس مرمى الزمالك ومصر السابق، خلال حواره مع قناة أون تايم سبورتس "ساسي متمسك بالنادي، كابتن أيمن يونس (نجم الزمالك السابق والرئيس السابق للجنة التنفيذية في النادي) اجتمع به أكثر من مرة".

وأضاف "حين تشرح للاعب ظروف النادي يُقدّر ذلك، لكن تختلف الأمور تماما في حضور الوكيل، قد تصل للنقيض".

واستمر "أيمن يونس اتفق مع ساسي مرتين على التجديد، وكان الأخير سيوقع فعلا. لكن في الجلسة الأخيرة حين حضر الوكيل، عدنا لنقطة الصفر".

وأردف "على الوكلاء مراعاة مصلحة الأندية، وألا يفكروا فقط في مصلحة اللاعبين. وصلنا في المفاوضات مع ساسي لقيمة جيدة لتجديد عقده، كانت أقصى ما يستطيع الزمالك تقديمه للاعب أجنبي في الفريق".

وأتم "الكرة الآن في ملعب ساسي. أنصحه، لقد صنع شعبية كبيرة في مصر، أسلوبه متناسق مع الزمالك، لو ذهب إلى ناد آخر لن يقدم نفس المستوى".

ويخوض ساسي (28 عاما) موسمه الثالث مع الزمالك منذ رحل عن النصر السعودي.

وتألق التونسي منذ ارتدائه القميص الأبيض وتوج مع الزمالك بخمسة ألقاب.