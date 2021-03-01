أحمد سمير: حزين للتفريط في لقاء الأهلي.. وتألقي ضد الزمالك توفيق ليس إلا

الإثنين، 01 مارس 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

أسوان - طلائع الجيش

أبدى أحمد سمير جناح طلائع الجيش حزنه من خسارته ضد الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الأحد في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

أحمد سمير

النادي : طلائع الجيش

وقال سمير صاحب هدف فريقه في حواره مع قناة النهار:"كنا نعلم أن الأهلي مضغوط قبل المباراة، لكن لم يحالفنا الحظ للخروج بنتيجة إيجابية. وصلنا للمرمى أكثر من الأهلي، حزين لأننا فرطنا في المباراة".

واقتنص الأهلي، حامل لقب الدوري، الانتصار في الوقت البديل بعدما كان متأخرا بهدف سمير لاعب الزمالك السابق.

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واستمر سمير "كابتن (عبد الحميد) بسيوني قال لنا سنلعب للفوز على الأهلي، وفي نهاية المباراة حاولنا الحفاظ على التعادل، نتيجة ليست سيئة ضد الأهلي".

وأضاف "التألق ضد الزمالك؟ أكون موفقا أمامه ليس إلا، ألعب كل المباريات بنفس المستوى".

ونفى سمير أن يكون منتخب مصر استدعاه للانضمام لمعسكر مارس، مشيرا "لم يأتني شيء رسمي، لكن قيل لي ومهند لاشين إننا مرشحان".

ورفع سمير رصيد أهدافه لسبعة في الموسم الحالي من الدوري ليتصدر ترتيب هدافي البطولة متساويا مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك.

ويخوض سمير موسمه الثالث مع طلائع الجيش.

وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 153 مباراة في الدوري وسجل 21 هدفا وأرسل 15 تمريرة حاسمة.

أحمد سمير طلائع الجيش
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