چوجا بونيتو - عامان في البرازيل "لإعادة بناء سمعة خورخي سامباولي"

ما هو تعريفك لكرة القدم في أمريكا الجنوبية؟ لاعبون مهرة يمررون الكرة من بين الأقدام أصحاب سرعات رهبية وتدخلات عنيفة وهتافات جماهيرية صاخبة، كل ذلك يُشعرك بالقشعريرة.

بيليه، مارادونا، رونالدينيو، ميسي، أساطير عديدة بدأت من أمريكا الجنوبية، وسيظل وصف بيليه لكرة القدم بـ "joga bonito" هو الأكثر سلاسة.

"joga bonito" هي "اللعبة الجميلة"، ودائما ما كانت كرة القدم كذلك خاصة في الأمريكيتين.

ومن هنا ستكون تلك السلسلة للاقتراب أكثر من كرة القدم في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

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"هل يستطيع خورخي سامباولي إعادة بناء سمعته؟" كان هذا السؤال الذي طرحته شبكة ESPN عن المدرب الأرجنيتيني إبان توليه مهمة سانتوس البرازيلي في 2019.

كأس العالم 2018 كان ضربة قوية لاسم سامباولي والذي ودع رفقة منتخب الأرجنتين من دور الـ 16 بعد أداء مخيب.

قبل ذلك وضع سامباولي نواة المنتخب التشيلي الفائز بكوبا أمريكا 2015، والذي حقق اللقب من بعده في 2016 وكلاهما أمام الأرجنتين، كما كوّن فريقا جيدا لإشبيلية، لكن رحل سريعا لقيادة التانجو، وترك المهمة عقب كأس العالم مباشرة، وظل لأشهر دون نادٍ.

قبل سنوات كان مارسيلو بييلسا والذي يعد الأب الروحي لسامباولي قريبا من تدريب سانتوس لكن لم يتم التعاقد بسبب نصحية من صديق لبييلسا.

حينها قيل له أن جدول مباريات المسابقات المحلية مزدحم ولن يجد وقتا للعمل مع اللاعبين على الأفكار الفنية.

وفي نفس الوقت الذي تولى فيه بييلسا تدريب ليدز يونايتد، أصبح سامباولي مديرا فنيا لسانتوس في مطلع 2019.

عودة من جديد

أخذ الفريق وقتا للتأقلم على أسلوب سامباولي، فخسر بطولة باوليستا (ولاية ساو باولو) وودع من نصف النهائي، ثم خرج من الدور الأول لبطولة كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية) ضد ريفر بليت الأوروجوياني.

الفريق خسر من فريق درجة رابعة بنتيجة 5-1، فقال سامباولي: "عليّ الاعتذار لقد سيطرنا على المباراة لكنهم هاجموا على مرمانا 6 مرات وسجلوا 5 أهداف، الأمر يصعب شرحه، هناك مباريات عديدة قادمة وأشياء تحتاج للتجربة".

أسلوب سامباولي الذي يعتمد على بناء اللعب من الخلف والاستحواذ على الكرة حتى الوصول لمناطق دفاع الخصم وخلق عديد الفرص ليس الأسلوب المتبع في البرازيل إذ يميل المدربون للأسلوب الدفاعي.

في شهر مايو يبدأ الدوري البرازيلي، وحينها ظل الأرجنتيني مستمرا في منصبه، معتمدا على خطة 4-3-3 وبشكل أقل 3-3-3-1 و4-2-3-1.

قبل أن يتولى سامباولي المهمة كان الفريق قد أنهى موسم 2018 في المركز العاشر، في 2019 أسوأ مركز وصل له الفريق في الدوري كان التاسع وأنهى الدوري في الوصافة خلف فلامنجو بقيادة جورج جيسوس.

خلال الـ 38 مباراة في الدوري البرازيلي، صنع الفريق متوسط 15 فرصة في المباراة الواحدة، وكان معدل الاستحواذ 54%، ومرر الفريق في المباراة الواحدة ما يقارب الـ 500 تمريرة، 85% منها قصيرة وبمشاركة الحارس.

حافظ الفريق على نظافة شباكه في 17 مباراة، وأنهى الموسم باستقبال 7 أهداف أقل من الموسم الذي يسبقه، هجوميا سجل الفريق 60 هدفا مقابل 40 في 2018.

سبب من أسباب رحيل سامباولي عن تدريب الفريق هو المشاكل المالية التي ضربت سانتوس، في مارس أعاد الأرجنتيني راتبه للنادي حتى يتم دفع رواتب اللاعبين والعمال.

وبعد 7 أشهر من توليه المهمة قال: "اعتقدت أنني قادم إلى ناد يسمح لي بالعمل مع فريق رائع، فريق يتمتع بالإمكانيات".

ورودريجو جوس انتقل إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو لكن النادي اعتمد على الصفقات المجانية وبعض اللاعبين لمعالجة المشاكل المالية.

برونو هنريكي رحل صوب فلامنجو رفقة جابريل باربوسا بعدما كونا أفضل ثنائية في سانتوس في 2018 وفي 2019 قادا الأحمر والأسود للخماسية التاريخية.

لم يحقق سانتوس ألقابا مع سامباولي لكنه ضم الفنزويلي يوفرسون سوتيلدو والبرازيلي مارينيو والثنائي كان حجر الأساس في وصول الفريق لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2020 رفقة المدافع فيليبي فيريسيمو الذي انتقل لاحقا في يناير 2021 إلى بنفيكا.

مع نهاية الموسم أعلن سانتوس رحيل سامباولي، الفريق وصل لنهائي كوبا ليبرتادوريس بصفقات مجانية بالكامل وبعد أن باع أكثر من لاعب أساسي وأجرى صفقات تبادلية.

بطل الرواية

في 2020 تأخر انضمام سامباولي لناد جديد بعدما ارتبط اسمه مع بالميراس، وفي مارس أصبح الأرجنتيني مديرا فنيا لأتليتكو مينيرو.

الفريق ودع كأس البرازيل من الدور الثاني، وكوبا سود أمريكانا من الدور الأول، وأقيل رافائيل دودميل من تدريب الفريق.

في المؤتمر الصحفي قال الأرجنتيني: "سنقدم مباريات هجومية، سنحاول أن نكون بطل الرواية ضد أي فريق وفي أي ملعب".

وتابع "لا أخاف وهذا ما يميزني وأتي بي إلى هنا، لا فوز بالفوز، بل أريد الفوز بأسلوب وهو ما آمل أن أحققه هنا".

وأتم "علينا أن نقنع ونمتع الجميع، لا أحد توقع أن يصل سانتوس لما وصل إليه، علينا أن نكون أذكياء".

في موسم 2019 احتل أتليتكو مينيرو المركز الـ 13 في جدول الترتيب، وضع مشابه للفريق الذي تسلمه سامباولي في سانتوس.

بعد أسبوعين توقفت كرة القدم بسبب فيروس كورونا، وبات على الأرجنتيني التعامل مع الضغط المباريات بدءا من منتصف يونيو.

لكن عرف سامباولي كيف يحقق أول لقب له في البرازيل بالتتويج بلقب بطولة ولاية مينيرو وحصد اللقب.

الفريق كان مدعوما من شركة عقارات برازيلية، فضم جيليرمي أرانا من إشبيلية على سبيل الإعارة وكذلك آلان من فلومينينيسي وجيفرسون سافارينو والإكوادوري آلان فرانكو، وكذلك كينو قادما من بيراميدز، وجونيور ألونسو من ليل الفرنسي على سبيل الإعارة.

الأهم أن النادي في يوليو الماضي أطلق مشروعا يُدعى "DNA Alvinegro" وهو يعمل على فرق الناشئين والشباب من 14 وحتى 20 عاما وسيكون لديهم أسلوب رياضي واحد، إذ يراه النادي استثمارا وفكرة مستوحاه من ناديي جريميو وساو باولو.

جونيور شافاري المدير التنفيذي قال: "وجود سامباولي هو ميسّر لنا لأنه يحب اقتراحنا للعبة ويلاحظ فريق الشباب كثيرا"، حيث سيكون مقر تدريبات فريق الشباب مجاورا للفريق الأول ليشاهدوا ما يطبقه الكبار.

في الدوري الوضع كان أفضل، فلامنجو ليس نفس الفريق الذي هيمن على الكرة في البرازيل في 2019، ترنح قليلا فترك مساحة للمنافسين لاحتلال الصدارة.

تصدر مينيرو الترتيب في 10 جولات، مدعوما بتألق من كينو الذي عاد للملاعب المحلية، والذي سجل 10 أهداف وصنع 9 تصدر بها ترتيب أكثر اللاعبين صناعة لأهداف في الدوري الموسم المنصرم.

احتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب كأفضل مركز لهم منذ 2015 عندما احتلوا وصافة جدول الترتيب.

ولأول مرة يُكمل مدرب مع الفريق موسما كاملا دون أن يرحل في منتصفه، وهو ما دفع الإدارة التي صرفت في ميركاتو 2020 ما يقارب 8.5 مليون يورو من ضم النجم هالك والأرجنتيني إيجانسيو فيرنانديز من ريفر بليت لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل ومن قبلهم التشيلي إدواردو فارجاس والأرجنتيني الشاب ماتياس زارتشو من راسينج كلوب.

نوايا النادي واضحة وهي "لدينا خطط لنصبح أعظم فريق في أمريكا اللاتينية داخل وخارج الميدان"، حسبما قيل في المؤتمر الصحفي أثناء تقديم هالك.

سامباولي قاد الفريق في 43 مباراة فاز في 24 وتعادل في 9 وخسر 10.

سجل الفريق تحت قيادته 75 هدفا واستقبل 48 ووصلت نسبة الاستحواذ تحت قيادته إلى 62% ويسدد الفريق 12.5 تسديدة على مرمى الخصم.

عرف كيف يُصعب الأمور على فلامنجو فبعدما فاز 4-0 في ختام موسم 2019 فاز على الفريق بنفس النتيجة في 2020 مع مينيرو.

مع إعلان سامباولي رحيله عن تدريب أتليتكو مينيرو بنهاية الموسم قال النادي في بيانه: "سامباولي لعب دورا في تغيير مستوى الفريق في السنوات الأخيرة، ونشكره على انضباطه وقدراته الضخمة في العمل، ونتمنى له النجاح ونشعر بالفخر لقيادته لنا لمدة عام".

الآن الأرجنتيني سيبدأ تجربة جديدة أوروبية ثانية رفقة أولمبيك مرسيليا، لكن عاميه في البرازيل لن يتم نسيانهما.