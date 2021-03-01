المصري: العراقي متمرد.. ويرغب في وضع شرط جزائي بعقده الجديد

اتهم محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، كريم العراقي لاعب الفريق بالتمرد.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وينتهي عقد العراقي بعد موسم ونصف مع المصري ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وقال الخولي لقناة "أون تايم سبورتس": "العراقي يرغب وضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الفريق ولكن الإدارة لا تضع أي شروط جزائية في عقوده لاعبيها".

وشدد "إذا وضعنا شرط جزائيا يكون ضخما للغاية مثلما حدث مع محمود وادي –قبل انتقاله لبيراميدز- حين وضعنا 50 مليون جنيه كشرط جزائي".

وأكد "جلسنا مع العراقي 3 مرات لكن وكيله يتدخل كثيرا".

وأتم "العراقي يخوض تدريبات منفردة وأزمته لم تنته حتى الآن".

ويرفض علي ماهر مدرب النادي المصري، عودة كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق إلى التدريبات قبل حل أزمة التجديد للنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي المصري الكبار، اجتمعوا بـ علي ماهر قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، وتوسطوا لعودة العراقي إلى تدريبات الفريق.

ويغيب العراقي عن المصري منذ مباراة البنك الأهلي، إذ تعرض لحادث بسيارته أثناء عودته لبورسعيد رفقة بعض زملائه، ويتدرب في بورسعيد خارج معسكر المصري منذ ذلك الحين.

صاحب الـ 23 عاما لديه عقد ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات صنع فيهم هدفا وحيدا.