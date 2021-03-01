رئيس ريال مدريد السابق: رحيل رونالدو عن النادي خطأ تاريخي.. صلاح عظيم ومطلوب

يرى رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق أن رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق خطأ تاريخي بترك لاعب ليس له مثيل.

وأشاد كالديرون بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول وشدد أنه مطلوب في ريال مدريد لكن المشكلة ستكون في الاتفاق المادي مع النادي الإنجليزي.

وقال رامون كالديرون عبر أون تايم سبورتس 2: "لم يكن من السهل التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وكان يرغب في الاستمرار مع مانشستر يونايتد".

وتابع "لكن لمدة عامين تواصلت مع معارفي هناك من أجل إقناعه ودفعنا 94 مليون يورو ورأى البعض أن الرقم كبير جدا، لكنه كان صفقة تستحق الكثير من أجل إتمامها".

وأوضح "لعبنا مباراة ودية بيننا وبين مانشستر يونايتد هناك، ووقتها وعدني بالانضمام إلينا، وعانى الفريق الإنجليزي من بعض المشاكل المادية مما جعلهم يوافقون على الصفقة".

وعن انتقاله إلى يوفنتوس شدد "خطأ تاريخي رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، أعرفه بصورة شخصية وهو يعتني بنفسه جيدا وقدم الكثير للفريق ولكنه خطأ ارتكبه النادي بكل تأكيد".

وأضاف "لا أعتقد أن ريال مدريد سيستطيع تعويض رونالدو لأنه لاعب ليس له مثيل".

وواصل كالديرون تصريحاته "ليونيل ميسي ورونالدو ثنائي لن يتكرر مرة أخرى في كرة القدم"

وشدد "من الصعب جدا أن يتعاقد ريال مدريد مع ميسي إذا رحل عن برشلونة، ومن الصعب إبرام صفقات من العيار الثقيل في الوقت الحالي خاصة أن ريال مدريد يعاني ماليا وتسويقيا".

وبالحديث عن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي قال: "بكل تأكيد حقبته ناجحة جدا والدليل التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات".

وبالانتقال للحديث عن محمد صلاح قال: "لاعب عظيم وهداف وساعد ليفربول بكل ما لديه لكن لا أعتقد أنهم سيفرطون فيه".

وأوضح "من المتوقع إن فكروا في ذلك لن يتركوه إلا مقابل الكثير من المال".

واختتم تصريحاته "صلاح مطلوب بالطبع في ريال مدريد ولكن سيطلب ليفربول أموال طائلة، وإن تمت تلك الصفقة ستكون مهمة جدا".