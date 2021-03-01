أتليتكو مدريد يستعيد الانتصارات أمام فياريال ويبتعد بقمة الدوري الإسباني

استعاد أتليتكو مدريد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإسباني بعد التعثر أخر مباراتين، وتغلب على فياريال بهدفين دون مقابل.

وافتتح أتليتكو مدريد التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه قبل أن يقتل البديل جواو فيليكس اللقاء بهدف آخر في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 58 نقطة من 24 مباراة بفارق 5 نقاط عن برشلونة (25 مباراة) و6 نقاط عن ريال مدريد (24 مباراة).

أما فياريال فواصل تعثره وتجمد رصيده عند 37 نقطة من 25 مباراة في المركز السابع.

وفقد أتليتكو مدريد 4 نقاط في أخر مباراتين أمام فريق ليفانتي ليشعل الصراع من جديد على قمة الدوري الإسباني.

وكان أتليتكو مدريد قد تعادل أمام ليفانتي قبل أن يخسر منه بهدفين دون مقابل في المباراة الأخيرة.

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة أمام ريال مدريد مساء الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

بينماريال مدريد يلعب اليوم الإثنين أمام ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة 25.