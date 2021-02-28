ميلان ينتفض ويفوز على روما في العاصمة

الأحد، 28 فبراير 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

ألكسيس ساليمايكيرس

فاز ميلان على روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب أوليمبيكو في الجولة 24 للدوري الإيطالي.

تقدم ميلان عن طريق فرانك كيسي من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وتعادل روما عن طريق جوردان فيرتوه في الدقيقة 50.

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وسجل أنتي ريبيتش هدف الانتصار لميلان في الدقيقة 58.

وبهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده لـ52 نقطة ليحتل المركز الثاني، خلف إنتر الذي يتصدر الترتيب بـ56 نقطة.

فيما تجمد رصيد عند النقطة 44 ليتراجع للمركز الخامس، ويترك الرابع لأتالانتا الذي فاز على سامبدوريا 2-0.

وتعد الخسارة هى الأولى لروما على ملعبهم بعد 17 مباراة.

وانتفض ميلان بعد خسارته في الجولتين الماضتين ضد إنتر وسبيزيا.

وصف المباراة

ضغط ناري

بدأ ميلان المباراة بقوة، وضغط على روما.

وسجل فيكايو توموري هدفا لميلان لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل المدافع الإنجليزي.

ثم سدد زلاتان إبراهيموفيتش كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وأرسل ثيو هيرنانديز كرة عرضية من الجانب الأيسر لكن دفاع روما أبعدها عن المرمى.

لكن روما رد عن طريق جيانلوكا مانسيني لكن جيانلويجي دوناروما أنقذ رأسيته بنجاح.

وسدد لورينزو بيليجريني من داخل منطقة الجزاء لكن دوناروما واصل التألق وتصدى لها.

وكاد سيمون كيير أن يسجل الأول لميلان لكن رأسيته اصطدمت بالعارضة.

وبعدها تألق باو لوبيز وتصدى لكرة ريبيتش ببراعة من على حدود منطقة الجزاء.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لميلان بعد عرقلة من فيدريكو فازيو لدافيد كالابريا.

وحول فرانك كيسي ركلة الجزاء بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان.

رد ريبيتش

ومع بداية الشوط الثاني تعادل فيرتوه لروما من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لمرمى ميلان بعدما حصل على تمريرة من ليوناردو سبينازولا.

ورد ريبيتش سريعا وتقدم مجددا لميلان بعدما تسلم كرة من ألكسيس ساليمايكيرس على حدود منطقة الجزاء ورواغ للداخل وسدد في الزاوية اليسرى.

وبعدها حاول روما العودة في النتيجة لكن دفاع ميلان أبطل كل محاولات فريق العاصمة ليعود بنقاط المباراة.

ويلعب ميلان ضد هيلاس فيرونا في المباراة المقبلة، بينما يلعب روما ضد جنوى.

ميلان روما الدوري الإيطالي
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