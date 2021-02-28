السقا: نصحت مصطفى محمد بالانتقال لـ جالاتا سراي.. وطلبت منه تأجيل الاحتراف الأحد، 28 فبراير 2021 - 23:37 كتب : FilGoal لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور الدوري التركي جالاتا سراي مصطفى محمد نرشح لكم أخر الأخبار أتليتكو مدريد يستعيد الانتصارات أمام فياريال ويبتعد بقمة الدوري الإسباني 5 دقيقة | الدوري الإسباني الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب دون راحة 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا أرقام في الجول - محاولات كثيرة دون فاعلية.. أسباب تأخر فوز الأهلي على طلائع الجيش 12 دقيقة | الدوري المصري إسلام جمال: استحققنا الفوز على الأهلي.. وهدفهم الثاني "لمسة يد" 19 دقيقة | الدوري المصري ميلان ينتفض ويفوز على روما في العاصمة 26 دقيقة | الدوري الإيطالي خبر في الجول – أحمد كشري يخلف صدقي في تدريب الإنتاج.. الإعلان الرسمي الإثنين 31 دقيقة | الدوري المصري السقا: نصحت مصطفى محمد بالانتقال لـ جالاتا سراي.. وطلبت منه تأجيل الاحتراف 41 دقيقة | المحترفون محمد عادل يدير لقاء وادي دجلة والزمالك ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. بثنائية أجايي.. الأهلي يهزم طلائع الجيش في الـ+90 الانتصار الأول في فبراير.. ليفربول يهزم شيفيلد بثنائية أرقام في الجول - محاولات كثيرة دون فاعلية.. أسباب تأخر فوز الأهلي على طلائع الجيش مؤتمر موسيماني: الشناوي يقدم مستوى مذهل.. وليس شرطا أن تسجل أولا لتفوز خبر في الجول – أحمد كشري يخلف صدقي في تدريب الإنتاج.. الإعلان الرسمي الإثنين الأكثر مشاهدة 1 انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) إيرزوروم.. فوز رائع بقيادة مصطفى محمد 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 الأهلي 1 طلائع الجيش انتهت الدوري المصري 0 أسـوان 2 البنك الأهلي انتهت دوري أبطال إفريقيا 4 الوداد الرياضي 0 كايزر تشيفز انتهت الدوري الإنجليزي 1 ليستر سيتي 3 أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي 0 تشيلسي 0 مانشستر يونايتد انتهت الدوري المصري - وادي دجلة - الزمالك لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - إنبـي لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - ساوثامبتون لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال مدريد - ريال سوسيداد لم تبدأ 22:00 الدوري البلجيكي - آود هيفرلي لوفين - أنتويرب لم تبدأ 21:45 الدوري المصري - المصري - بيراميدز لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - الجونة - سموحة لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - مصر للمقاصة - المقاولون العرب لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - سبيزيا كالتشيو لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك