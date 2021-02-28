السقا: نصحت مصطفى محمد بالانتقال لـ جالاتا سراي.. وطلبت منه تأجيل الاحتراف

الأحد، 28 فبراير 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور

الدوري التركي جالاتا سراي مصطفى محمد
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