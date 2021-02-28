محمد عادل يدير لقاء وادي دجلة والزمالك

الأحد، 28 فبراير 2021 - 23:17

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - وادي دجلة

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة وادي دجلة والزمالك للحكم محمد عادل.

ويلعب الزمالك ضد وادي دجلة، غدا الإثنين، في الجولة 14 للدوري المصري.

وسيعاون محمد عادل، كل من: شريف عبد الله وعمر فتحي، على أن يكون محمد عبد الحافظ هو الحكم الرابع.

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وسيكون سيد شعبان هو حكم الفيديو المساعد "فار" ويعاونه سعيد حمزة.

وسبق لمحمد عادل إدارة 17 مباراة، فاز فيها الزمالك في 12 مباراة وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وأشهر خلالها 31 بطاقة صفراء بالإضافة لبطاقة حمراء.

واحتسب 3 ركلات جزاء.

فيما أدار 10 مباريات لوادي دجلة، فاز فيهم الفريق 5 مرات وتعادل 4 وخسر مرة.

وعلى جانب أخر، سيدير محمد يوسف مباراة الاتحاد وإنبي، على أن يعاونه هشام طلب ومحمود عبد السميع، فيما سيكون حسن محمود حكم رابع، وسيكون نادر قمر الدولة حكم للفار ويساعده محمود ناجي.

الزمالك وادي دجلة في الدوري
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