تقرير: ريال مدريد يراقب سانشو

الأحد، 28 فبراير 2021 - 23:05

كتب : FilGoal

جادون سانشو - دوري أبطال أوروبا - بوراسيا دورتموند

دخل جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند دائرة اهتمام ريال مدريد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقه "دايلي إكسبريس" البريطانية، فإن النادي الإسباني مهتم بخدمات سانشو.

وسيدخل ريال مدريد في منافسه شرسة مع مانشستر يونايتد للتوقيع مع سانشو.

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وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 100 مليون يورو لإتمام التعاقد مع الجناح الإنجليزي.

وينتهي عقد سانشو مع دورتموند عام 2023.

ولعب سانشو (20 عاما) 30 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 16 في كل المسابقات هذا الموسم.

ريال مدريد بروسيا دورتموند
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