تقرير: ريال مدريد يراقب سانشو
الأحد، 28 فبراير 2021 - 23:05
كتب : FilGoal
دخل جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند دائرة اهتمام ريال مدريد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
جادون سانشو
النادي : بوروسيا دورتموند
وبحسب موقه "دايلي إكسبريس" البريطانية، فإن النادي الإسباني مهتم بخدمات سانشو.
وسيدخل ريال مدريد في منافسه شرسة مع مانشستر يونايتد للتوقيع مع سانشو.
وكانت التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 100 مليون يورو لإتمام التعاقد مع الجناح الإنجليزي.
وينتهي عقد سانشو مع دورتموند عام 2023.
ولعب سانشو (20 عاما) 30 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 16 في كل المسابقات هذا الموسم.
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