بيدري: لا أعاني من إصابة خطيرة.. سأعود قريبا

الأحد، 28 فبراير 2021 - 22:55

كتب : FilGoal

بيدري بقميص برشلونة

كشف بيدري لاعب برشلونة عن أنه سيعود للملاعب قريبا وذلك بعد إصابته في ساق اليسرى خلال مباراة فريقه ضد إشبيلية.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

وغادر بيدري المباراة مصابا في الدقيقة 70.

وكتب بيدري عبر تويتر "أنا سعيد للغاية لأنه لا يوجد أي شيء خطير".

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وأضاف "كانت مباراة كبيرة وانتصارا رائعة يوم أمس".

وأتم "أنا متحمس للغاية وسأعود للعمل مع الفريق قريبا".

وكان برشلونة قد أصدر بيانا حول إصابة بيدري بعدما خضع لفحوصات طبية.

وجاء نص البيان كالتالي: "تعرض بيدري لإصابة في عضلة السمانة بقدمه اليسرى وسيغيب لمدة لم يتم تحديدها بعد من الوقت. سنواصل تقييم حالته لمعرفة متى سيصبح جاهزا للمشاركة مستقبلا".

ويلعب بيدري موسمه الأول مع برشلونة بعدما انتهت إعارته لفريق لاس بالماس.

وشارك بيدري في 37 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4.

ويعد بيدري (18 عاما) أكثر من اعتمد عليه رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة خلال الموسم الحالي.

بيدري برشلونة
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