مؤتمر بسيوني: فعلنا كل شيء أمام بطل إفريقيا ولا أعلم صحة الهدف الثاني.. الشناوي نجم اللقاء

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن فريقه قدم كل شيء أمام الأهلي بطل إفريقيا.

وتغلب الأهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المباريات المؤجلة من الدوري، وفاز الأهلي بصعوبة بهدف في الدقيقة 91 عن طريق جونيور أجايي.

وقال بسيوني في المؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة كبيرة ووصلنا إلى مرمى الأهلي كثيرا".

وتابع "لكن محمد الشناوي كان نجم اللقاء، فعلنا كل شيء أمام بطل إفريقيا وثالث كأس العالم للأندية".

وكشف بسيوني "منحت حرية لأحمد سمير وعمرو جمال وخضنا مباراة هجومية وبشراسة على مرمى الأهلي".

وشدد المدير الفني لطلائع الجيش "أحيي اللاعبين على كفاحهم حتى أخر لحظة في المباراة أمام نادي بحجم الأهلي وكنا قريبين من الفوز أو الخروج بنقطة".

وأضاف "وصلنا بفرص كثيرة ضد الأهلي وهناك فرق بخبرات أكبر لا تصنع هذا الكم من الفرص ضد الأهلي".

واختتم تصريحاته "أتمنى زيادة عدد لاعبي الجيش في المنتخب لأنهم يستحقون ذلك".