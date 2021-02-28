كرة يد - هتلر لـ في الجول: أجري جراحة في الإمارات هذا الأسبوع.. وأعود خلال 3 أشهر

الأحد، 28 فبراير 2021 - 20:54

كتب : إبراهيم رمضان

محمد رمضان هتلر

كشف محمد رمضان "هتلر" لاعب الزمالك لكرة اليد عن إجراء جراحة في الإمارات خلال الأسبوع الجاري.

وقال هتلر في تصريحات لـFilGoal.com: " أعاني قطع في العضلة الصدرية. الرباط الذي يصل الكتف بالصدر".

وأوضح "تعرضت للإصابة بسبب التحام بسيط في مباراة طلائع الجيش. أتعجب من الإصابة بهذا الالتحام، في وقت قمت بالتحامات أقوى كثيرا ولم أتعرض لشيء".

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وعن العلاج، قال هتلر: "تواصلنا من خلال النادي مع طبيب فرنسي من الإمارات وننتظر تأكيد منه لتحديد موعد. سأجري الجراحة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير".

وأتم "سأغيب عن الملاعب لفترة شهر ونصف سأثبت فيهم كتفي، ثم شهر ونصف آخرين للتأهيل".

وقال عمرو علي طبيب فريق الزمالك لكرة اليد في تصريحات لـFilGoal.com: "سيتم عمل خياطة للقطع في العضلة الصدرية للاعب".

وأتم "لا يمكن التعامل معها بعلاج طبيعي ولكن بإجراء جراحة. الإصابة نادرة الحدوث في مصر، ولذلك سيسافر إلى الإمارات ويجري الجراحة هناك".

ويتصدر الزمالك ترتيب دوري كرة اليد للمحترفين بفارق الأهداف عن الأهلي مع نهاية الدور الأول.

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