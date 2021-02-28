مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(1) الجيش.. انطلاق الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 :رأسية خطيرة من عمرو جمال والشناوي يتألق

ق 42: إنذار لحمدي فتحي

ق 36: إنذار لعمرو جمال بعد تدخل قوي مع أيمن أشرف

ق 31: جووول التعادل للأهلي برأسية من أجايي بعد عرضية من أفشة

ق 26: جووول أحمد سمير والأول في شباك الأهلي من ركلة حرة مباشرة

ق 25: إنذار لأجايي بعد عرقلة أحمد هاني أمام منطقة الجزاء

ق 16: تسديدة قوية بعيدة المدى من حسين الشحات وبسام يتصدى لها

ق 6: انفراد من أحمد سمير والشناوي يتألق

انطلاق المباراة