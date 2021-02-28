مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(1) الجيش.. انطلاق الشوط الثاني
الأحد، 28 فبراير 2021 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ14 من الدوري المصري.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 :رأسية خطيرة من عمرو جمال والشناوي يتألق
ق 42: إنذار لحمدي فتحي
ق 36: إنذار لعمرو جمال بعد تدخل قوي مع أيمن أشرف
ق 31: جووول التعادل للأهلي برأسية من أجايي بعد عرضية من أفشة
ق 26: جووول أحمد سمير والأول في شباك الأهلي من ركلة حرة مباشرة
ق 25: إنذار لأجايي بعد عرقلة أحمد هاني أمام منطقة الجزاء
ق 16: تسديدة قوية بعيدة المدى من حسين الشحات وبسام يتصدى لها
ق 6: انفراد من أحمد سمير والشناوي يتألق
انطلاق المباراة