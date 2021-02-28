محمد بسيوني: كنا بحاجة إلى فوز.. يوسف لم يقصر مع البنك الأهلي لكن واجه سوء توفيق

أعرب محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على أسوان ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل بسيوني هدفا وصنع الآخر في فوز فريقه بهدفين دون رد على أسوان ليحقق الفريق الفوز الثاني في مشواره بالدوري.

وقال بسيوني عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حققنا فوزا مهما، ثلاث نقاط تقفز بأي فريق في جدول الترتيب مركزين أو ثلاثة".

وأضاف "الهدف الأول حالفني التوفيق في صناعته لفادي فريد، الذي تفوق بفضل سرعته".

وعن احتفاله مع محمود قاعود أوضح "توقع قبل المباراة أنني سوف أسجل، وهو ما حدث بعد التمريرة الرائعة من فادي فريد".

وشدد بسيوني "كان الفريق بحاجة إلى هذا الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب".

وتابع "محمد يوسف لم يقصر في شيء مع الفريق، لكن واجهنا سوء توفيق والجهاز الحالي ساندنا بقوة".

وتعتبر مواجهة أسوان هي المباراة الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة خالد جلال الذي غاب عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

واختتم بسيوني تصريحاته "محمد يوسف وظفني في أكثر من مركز ولعبت من قبل في وسط الملعب تحت قيادة إيهاب جلال في صفوف إنبي".

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع عشر بعد خوض 14 مباراة.

ويلعب البنك الأهلي مباراته المقبلة أمام غزل المحلة عصر الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري.