تشكيل طلائع الجيش - عمرو جمال يقود الهجوم أمام الأهلي.. ومنسي ومرعي على مقاعد البدلاء

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ويقود عمرو جمال هجوم الفريق بينما يحل ناصر منسي وعمرو مرعي على مقاعد البدلاء.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على الأهلي ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، بينما الأهلي يحل رابعا برصيد 21 نقطة من 9 مباريات.

وجاء تشكيل الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد علاء - علي الفيل - محمد ناصف.

الوسط: عمرو السيسي - مصطفى جمال - مهند لاشين - إبراهيما كونيه - أحمد سمير.

الهجوم: عمرو جمال

أما مقاعد البدلاء فضمت: محمد شعبان - إسلام جمال - عمرو مرعي - حسن مجدي - فرانك استيفن - إسلام محارب - ناصر منسي - توني جوميز.