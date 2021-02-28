تشكيل الأهلي - الشحات وشريف يقودان الهجوم أمام طلائع الجيش

عاد الثنائي محمد شريف وحسين الشحات لتشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويقود محمد شريف هجوم الأهلي، بينما يجلس والتر بواليا على مقاعد البدلاء.

كما عاد أيضا أيمن أشرف لتشكيل الأهلي الأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – محمود وحيد.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايي – محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي – ياسر إبراهيم – محمود كهربا – أليو ديانج – سعد سمير – أكرم توفيق – والتر بواليا – طاهر محمد.