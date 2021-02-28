الفوز الخامس على التوالي.. إنتر يحافظ على صدارة الدوري بثلاثية في شباك جنوى

الأحد، 28 فبراير 2021 - 18:02

كتب : FilGoal

إنتر

حافظ فريق إنتر على صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على جنوى بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 25 من المسابقة.

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة الأولى من المباراة ليصعب الأمور على فريق جنوى، قبل أن يضيف ماتيا دراميا الهدف الثاني في الدقيقة 69 ويختتم أليكسيس سانشيز التسجيل في الدقيقة 80.

رفع إنتر رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة منفردا بفارق 7 نقاط عن ميلان قبل مواجهته الليلة لفريق روما صاحب المركز الخامس بـ 44 نقطة، بينما تجمد رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وسيطر إنتر على مجريات اللقاء منذ البداية وساهم هدف لوكاكو المبكر في تحقيق النقاط في مشوار الحفاظ على القمة قبل 14 مباراة من النهاية.

وحقق إنتر فوزه الخامس على التوالي في مسابقة الدوري بعد فوزه على فرق بينيفينتو وفيورنتينا ولاتسيو وميلان وأخيرا جنوى.

ورفع لوكاكو رصيده إلى 18 هدفا في الدوري الإيطالي بفارق هدف وحيد عن كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين.

ويلعب إنتر مباراته المقبلة أمام بارما صاحب المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة مساء الخميس المقبل.

الدوري الإيطالي إنتر لوكاكو ميلان
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