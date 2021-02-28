قصة وفاء مشجعة زملكاوية لناديها.. ووعد ساسي بالبقاء

السيدة سوزان محمد قنديل.. مشجعة وفية لنادي الزمالك ذهبت إلى مقر النادي الأحد حسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

باعت قرطاها، وقررت التبرع بثمنه للنادي في ظل الأزمة المالية التي يعانيها، ودعوات الجماهير للتبرع للنادي.

المستشار هشام إبراهيم رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة النادي استقبل السيدة وشكرها على موقفه، لكن رفض استلام المبلغ المالي.

نادي الزمالك أهدى السيدة، هدية تذكارية من كعرفان لشعورها، مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

السيدة التقت أيضا بـ فرجاني ساسي نجم الفريق، والذي وعدها بالبقاء في الزمالك من أجل جماهير القلعة البيضاء.

ويتفاوض الزمالك حاليا مع فرجاني ساسي نجم الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.