علاء عبد العال: شكرت اللاعبين بعد مباراة البنك الأهلي رغم الخسارة

رفض علاء عبد العال المدير الفني لفريق أسوان تحميل لاعبيه مسؤولية الخسارة أمام فريق البنك الأهلي.

نجح فريق البنك الأهلي في الفوز بنتيجة 2-0 أمام أسوان ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 يوم الأحد على استاد بتروسبورت.

وقال عبد العال في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "لا نريد التقليل من فريق البنك الأهلي، المفترض أن يكون في وضع أفضل بهذه التشكيلة من اللاعبين".

وأضاف "بعض لاعبي أسوان دون مستواهم، وهو ما حذرت منه.. ثقافة اللاعب المصري أنه بمجرد الفوز في مباراتين أو ثلاثة، يشعر أنه حقق كل شيء".

وتابع "قدمنا مباراة جيدة، لكن ارتكبنا أخطاء، إهدار ركلة جزاء في أول ربع ساعة، احبطنا ورفع معنويات المنافس".

وشدد "البنك الأهلي لم يسيطر على المباراة، بل اعتمد على المرتدات".

وأوضح "لا يمكن تقديم أداء هجومي، لاعبون صغار السن، المهاجم الأساسي لدينا أحمد عبد الظاهر، وكان بعيدا عن الملاعب لسنة كاملة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وأتم "كرة القدم فوز وخسارة، لن أذبح اللاعبين، لقد شكرتهم بعد المباراة رغم الخسارة، لكن لم أكن أتمناها في هذا التوقيت وأمام منافس قريب منا في الترتيب".

ورفع البنك الأهلي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الـ14. فيما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة في المركز الـ12.

وتعد تلك هي أول خسارة لعلاء عبد العال مع أسوان منذ توليه المهمة في شهر يناير الماضي، بعد 8 مباريات تعادل في 4 وفاز في 3 في كل المسابقات وخسر واحدة.