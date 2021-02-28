بعد فوزه الأول مع الفريق.. خالد جلال: أريد تكوين شخصية لـ البنك الأهلي

يسعى خالد جلال مدرب البنك الأهلي لخلق شخصية مميزة لفريقه الذي فاز اليوم على مضيفه أسوان بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال، الذي أبعدته الإصابة بفيروس كورونا عن المباراة، عبر إذاعة أون سبورت:"أكدت للاعبين أن بمقدورهم تحقيق إنجاز في الدوري، وأنني أكمل عمل محمد يوسف (المدرب السابق للفريق)".

وواصل "أداؤنا كان جيدا في الشوط الأول، لكن الخوف أصابنا في الشوط الثاني لكننا أنجزنا المهمة. إدارة النادي حفزت اللاعبين بصرف مستحقاتهم قبل المباراة".

واستمر "أشيد بمحمود الزنفلي لتصديه لركلة جزاء أسوان. أسعى لتكوين شخصية للفريق تتميز بالأداء الهجومي مع توازن تكتيكي".

وحقق جلال الفوز في أولى مبارياته مع البنك الأهلي.

وارتقى البنك الأهلي للمركز 14 رافعا رصيده لـ13 نقطة.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على غزل المحلة يوم الخميس في الجولة 15 من الدوري.